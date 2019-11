Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "26 bini aşkın büyüğümüzü huzurevlerinde misafir ediyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "26 bini aşkın büyüğümüzü toplam 411 huzurevinde misafir etmekteyiz." dedi.

Selçuk, merkez Nilüfer ilçesindeki Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve refahını temin eden her hizmetin çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle yaşlıların memnuniyeti, rahatı ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini çok önemsediklerini vurgulayan Selçuk, "Biliyoruz ki ülkemizi, milletimizi asıl ayakta tutan, tüm badirelere rağmen bizi güçlü kılan sizlerin hayır duası. Sizler ömrünüzün en verimli dönemlerini çalışarak, üreterek geçirmişken bizler de sizlerin yaşlı dönemlerinizde istiyoruz ki emanetinize layık olalım. Bunun kadrini biliyor, hayatınızın devamında rahat etmeniz, kimseye muhtaç olmadan yaşamanız için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

"26 bini aşkın büyüğümüzü toplam 411 huzurevinde misafir etmekteyiz. En önemlisi de büyüklerimizin hayatlarını sürdürdükleri mekanları çoğaltırken aynı zamanda bu mekanları sosyal hayata daha uygun, ev sıcaklığını aratmayacak bir hale getirmek ve bu merkezlerde sosyal, kültürel, hobi faaliyetleri düzenlemek ki yaşlılarımızın bu faaliyetlere katılımlarını da önemsiyoruz. Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, kıymetli büyüklerimizin bakım ve rehabilitasyona olan ihtiyaçları doğrultusunda şehre kazandırdığımız güzel bir hizmet olacak."

Selçuk, merkezin ağustos ayı itibariyle 120 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başladığını anımsatarak, "Müthiş bir bahçesi var. Güzel sosyal donatı alanlarıyla, iş-uğraş, terapi alanları, kış bahçeleriyle inşallah yaşlılarımızın mutluluk içinde yaşadığı bir alan olacak." ifadesini kullandı.

Türk milletinin her türlü hizmetin en iyisini hak ettiğini belirten Selçuk, "Erişilebilirlik konusunu çok önemsediğimizin altını çizmek isterim. Şehrimizde ortak kullanım alanları öncelikli olmak üzere binaların erişilebilir hale gelmesi hususunda ayrıca destek istediğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından merkezin yapımını üstlenen Hasan Öztimur'a teşekkür plaketi verdi. Merkezin açılış kurdelesini kesen Selçuk, binada incelemelerde bulundu.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile vatandaşlar katıldı.

