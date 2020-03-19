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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

19.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:00
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı, Selçuk, Güncel

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