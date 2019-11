Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Bakım için sırada bekleyen engellimiz yok"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 354 yatılı bakım merkezinde 27 binden fazla engelliye hizmet verildiğini belirterek "2002 yılında 2 bin 600 engelli sırada bekliyorken şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamakta." dedi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılışında konuşan Selçuk, engellilerin aslında her alanda bir ayna olduğunu söyledi.

Engellileri ailenin bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Selçuk, "Engelli kardeşlerimiz için sunduğumuz her hizmeti, toplumun huzuru ve ülkemizin geleceği için önemli bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. Çünkü onlara dair sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, engellilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için büyük bir değişim süreci içinde olduklarını dile getirdi.

Öncelikle 2005'te yayımlanan Engelliler Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez engelliler hukukunu oluşturduklarını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Devrim niteliğinde bir düzenlemeyle de engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Önem verdiğimiz bir diğer konu, erişilebilirlik. Bu kapsamda, başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla ulaşabilmelerini istiyoruz. Ücretsiz seyahatten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki ücretsiz eğitime kadar engellilerimize pek çok imkan sağladık, engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik, engelli iş koçluğunu başlattık. Yine e-KPSS ile kamuda engelli memur atamasını başlattık. Engelli memur sayısı 2002 yılında 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kattan fazla artırarak 56 bine yükseltmiş durumdayız."

354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engelliye hizmet

Bakan Selçuk, engelliler için girişimcilik hibe destekleri de verildiğini anlattı.

"Engellilerimizin hem sosyal hem çalışma hayatına katılımları konusunda elimizden geldiğince teşvik ve desteklerimizle onların yanında olmaya devam ediyoruz." diyen Selçuk, engelli haklarının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Engellilerin aile yanında bakımını sağlayabilme konusuna da büyük önem verdiklerine değinen Selçuk, şöyle konuştu:

"Aile odaklı bir yaşam vizyonumuz var. Bu anlamda, bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında, bugün Türkiye'de 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık bir ödeme yapmaktayız. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yönelik yatılı bakım hizmetleri mevcut ve 354 bakım merkezimiz var. Bu merkezlerde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşamaktayız. Yine 2002 yılında 2 bin 600 engelli sırada bekliyorken şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamakta."

Türkiye'de 67 merkezde gündüzlü bakım hizmeti sunulduğu bilgisini veren Selçuk, "Gündüzlü bakımevlerini çok önemsiyoruz. Çünkü aileler için de bir moral kaynağı oluyor bu merkezler. İnşallah bu 67 merkezi yıl sonunda 81 ile yaygınlaştırarak ailelere bir nefes, mola olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir gülümseme, bizim için vazgeçilmez ve paha biçilmez"

Selçuk, evlerinde engelli yakınlarına bakan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için de hizmet verildiğini belirtti.

Aileleri belli sürelerde seyahat, hac, umre gibi nedenlerle yanında olamayacak engellileri 45 güne kadar yatılı bakım merkezlerinde ücretsiz misafir ettiklerini söyleyen Selçuk, "Bu şekilde hem engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını sağlıyoruz hem de ailelerin kendilerine vakit ayırmaları için imkan sağlıyoruz. Dolayısıyla bütün bu çalışmalarda, hizmetlerde amacımız hem engellilerin hem ailelerin sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak ve onların hayat kalitesini yükseltmek. Çünkü inanıyoruz ki onların yüzünde göreceğimiz bir gülümseme, bizim için vazgeçilmez ve paha biçilmez oluyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk, açılışı gerçekleştirilen merkezdeki kurslar ve etkinlikler sayesinde çok başarılı, yetenek sahibi gençlerin çıkacağına inandığını vurguladı.

Bir kişinin hayatına dokunmanın önemine işaret eden Selçuk, "İstiyoruz ki uyumlu ailelerle müreffeh bir topluma ulaşabilelim. Bu merkez, bu açıdan çok önemli. Özel gereksinimli evladı olan anne, babalar için çok önemli. Engelli ailelerimizi aile birliği açısından birlikte tutmak için uğraşıyoruz. Onların yükünü bu şekilde biraz daha azaltmış olacağız. Çocuklarınızı, aile bireylerinizi gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz güvenli bir kapı olacak." görüşlerini aktardı.

Daha sonra Selçuk, Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin yapımını üstlenen Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ile eşine teşekkür plaketi takdim etti.

Merkezin açılış kurdelesini kesen Selçuk, ardından binada incelemelerde bulundu, çocuklarla ilgilendi ve onların oyununa katıldı.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile vatandaşlar katıldı.

