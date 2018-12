Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Burkina Faso'da

02 Aralık 2018 Pazar 22:27



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Uluslararası toplumu kadın konusunda daha hassas olmaya çağırıyoruz." dedi. Burkina Faso'da İslam İşbirliği Teşkilatınca organize edilen Kadından Sorumlu Bakanlar 7. Konferansı'na Bakan Selçuk 'un yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak , KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya ve KADEM Eğitim Direktörü Şerife Alcan da katıldı.Konferansta konuşan Selçuk, Suriye 'den gelen mülteci ve diğer kadınların iyi bir yaşam sürmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.Burkina Faso için de aynı kararlılığı göstereceklerini dile getiren Selçuk, İslam inancına göre kadın ve erkeğin birbirini tamamladığına dikkati çekti.Selçuk, "Uluslararası toplumu kadın konusunda daha hassas olmaya çağırıyoruz." dedi.Konferansın son günkü oturumuna katılan Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, katılımcılara teşekkür etti. Etkinliğin Burkina Faso'da gerçekleşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kabore, kadınların güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar atmak istediklerini kaydetti.İki gün süren ve 56 ülkenin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Dr. Esra Albayrak da katılımcılara, konseyin kuruluş amacı ve faaliyetleriyle ilgili bilgiler paylaştı.Konferans çerçevesinde kadının güçlendirilmesi için çalışan kişi veya STK 'lere yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle ilk kez Kadın Başarı Ödülü verildi. Ödülü Türkiye Filistin ve Burkina Faso aldı.Para ödülünü Burkina Fasolu kadınlara bağışladıİİT tarafından kadının sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle KADEM'e verilen Kadın Başarı Ödülü'nü alan Yürütme Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya, para ödülünü Burkinalı kadın vakfı olan KİMİ'ye bağışladı. KİMİ Vakfı, erken yaşta evlilik ve kadına şiddet gibi konularda çalışmalar yürütüyor.Programın ardından Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliğinde Bakan Selçuk, Albayrak ve Türk heyeti, Burkina Cumhurbaşkanı Kabore'nin eşi Sika Kabore ile bir araya geldi.Bakan Selçuk ve heyet, KİMİ'nin de kurucusu olan Kabore ile Burkinalı kadınların sorunlarını görüştü. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya ile Kabore, vakıf çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.