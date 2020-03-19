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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz.

19.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:16
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

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