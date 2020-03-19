Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz.
19.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:16
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel