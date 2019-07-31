Bakan Selçuk: Düzce'deki selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verilecek

Düzce'de meydana gelen sel felaketinden sonra devlet afetzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gün içinde ikinci müjdesini açıklayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla zarar gören KOBİ'lere kredi desteği verileceğini duyurdu.

"BU DA GÜNÜN MÜJDESİ OLSUN"

Bakan Selçuk, Akçakoca ilçesinden selden etkilenen esnafı ziyaret ettikten sonra Esmahanım köyüne gelerek vatandaşlarla sohbet etti. Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyu Düzce'de çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi.

Düzce AFAD Kriz ve Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldıklarını ve toplantı yaptıklarını aktaran Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla inşallah, selden etkilenen KOBİ'lerimize ayrıca destek kredisi verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile KOSGEB aracılığıyla detaylarını duyuracağız. Bu da bugünün müjdesi olsun" ifadelerini kullandı.

1 YIL ERTELENDİ

Bakan Selçuk, bugün yaptığı açıklamada afetzedelerin prim borçlarının 1 yıl erteleneceğini açıklamıştı. Selçuk şu ifadeleri kullanmıştı:

"18 Ekim 2019'a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019'a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz. Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın bu süreçten etkilenmemesi için bu gayreti sarf edeceğiz. Bugün bir olma günü."