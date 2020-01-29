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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

29.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:31Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'da depremzedeleri ziyaret etti.
Valilikteki basın toplantısının ardından Gazi Huzurevi'ne geçen Bakan Selçuk, huzurevi sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Depremde evi hasar gördüğü için huzurevine getirilen 87 yaşındaki Vecihe Budak'ı odasında ziyaret eden Selçuk, yaşlı kadınla bir süre sohbet etti.
Çocuk Evleri Sitesi'nde de çocuklarla bir araya gelen Selçuk, ardından Kültür Park'taki çadırlarda kalan depremzedelerle buluştu
Burada oyun tırında çocukların yaptığı çalışmaları inceleyen Selçuk, çocuklarla yakından ilgilendi.
Selçuk, vatandaşların taleplerini dinledikten sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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