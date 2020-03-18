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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporları mayıs sonuna kadar geçerli kabul edilecek.

18.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:58
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporları mayıs sonuna kadar geçerli kabul edilecek."

Kaynak: AA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

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