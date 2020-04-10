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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, hastanesi olan üniversitelerin rektörleriyle dijital ortamda toplantı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hastanesi olan üniversitelerin rektörleri ile dijital ortamda bir toplantı gerçekleştirdi.

10.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:07
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, hastanesi olan üniversitelerin rektörleriyle dijital ortamda toplantı...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hastanesi olan üniversitelerin rektörleri ile dijital ortamda bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen toplantıya Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Taştekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, video konferans sistemi aracılığıyla katıldı.

Toplantıda söz alan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bakan Selçuk ve diğer katılımcılara üniversite hastanelerinin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi vererek, daha verimli çalışabilmeleri için mevcut sorunların çözümünde atılacak adımlar konusunda destek istedi. Toplantı, katılımcı üniversite rektörlerinin söz alarak sorunlar ve çözüm önerilerini paylaşması ve yapılan genel değerlendirmenin ardından olumlu bir zeminde sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Rektör, Güncel
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