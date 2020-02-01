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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki "aşağılama ve taciz" iddiaları için müfettiş görevlendirdi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bazı basın organlarında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik muamelesine ilişkin, İSMEK'e inceleme yapmak üzere iş müfettişi görevlendirdiğini bildirdi.

01.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:22Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bazı basın organlarında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik muamelesine ilişkin, İSMEK'e inceleme yapmak üzere iş müfettişi görevlendirdiğini bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel

Kaynak: AA

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