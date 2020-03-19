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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık.

19.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:45
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık." Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: ’Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını...

Kaynak: AA

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Bakan Selçuk: 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını...
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs, Güncel

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