Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık.
19.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:45
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık."
Kaynak: AA
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Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs, Güncel