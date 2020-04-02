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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

02.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:36
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve... - Haberler

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