Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.
02.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:36
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak."
Kaynak: AA
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel