Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

"BizÇalışanBüyükBirAileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" müjdesi verdi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden konuya ilişkin detaylara ulaşılabileceği bilgisi de yer aldı.

"4/B KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEK"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri 21 Kasım 2019 tarihi itibariyle başlamıştır.

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.