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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

04.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:40Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ceren Özdemir'in katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını belirtti.
Bakanlığın olayı yakından takip ettiğini kaydeden Selçuk, "Uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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