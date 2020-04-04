Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan gençlere "Yarım kalmayalım, evde kalalım" çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gelin gençler, Kovid-19'la hep beraber mücadele ederken, yarım kalmış ne varsa evlerimizde tamamlayalım. Yeter ki hiç kimse sevdiklerini kaybetmesin; hiçbir hayat yarım kalmasın.

04.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:18
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan gençlere
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gelin gençler, Kovid-19'la hep beraber mücadele ederken, yarım kalmış ne varsa evlerimizde tamamlayalım. Yeter ki hiç kimse sevdiklerini kaybetmesin; hiçbir hayat yarım kalmasın. Şimdi büyüklerini koruma sırası siz gençlerde." çağrısında bulundu.
Bakan Selçuk, Instagram üzerinden kanaviçe fotoğrafına yer vererek kendi yaşamında yapmak isteyip de ertelediği şeylere ilişkin duygusal bir paylaşımda bulundu.
Gençlere evdeyken yarım kalmış, bugüne kadar isteyip de yapamadıkları işleri tamamlayabilecekleri tavsiyesinde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:
"01.01.2000 sonrası doğumlu olmak... 2000 yılında mezun olmuştum üniversiteden. 20 yıl sonra bugün, hayatın inanılmaz hızında ne çok yarımlar kalmış hayatta. İlkokul yaz ayları hatırası yarım kalmış bir kanaviçe seccade... Yarısı okunmuş kitaplar... Online başlanılıp başlanılıp yarısına gelinmiş dil dersleri... Yarım kalmış diyetler. En son IF'te kalmıştık, beraber tekrar başlasak mı?
Annemin ve kayınvalidemin yemek tariflerini kayda geçirme hayallerim... Adı bile hazırdı oysa: 'Yitmesin Diye Ailemin Tatları.' Her yeni yılda alınan nice hobi kararları... Gelin gençler, Kovid-19'la hep beraber mücadele ederken, yarım kalmış ne varsa evlerimizde tamamlayalım. Mesafeleri uzak tutmamız gerekse de teknoloji en çok gençlere yakın. Sevdiklerimizi her gün arayalım. Yeter ki hiç kimse sevdiklerini kaybetmesin; hiçbir hayat yarım kalmasın. Şimdi büyüklerini koruma sırası siz gençlerde..."
Bakan Selçuk paylaşımında "Yarım kalmayalım, evde kalalım" etiketini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan gençlere 'Yarım kalmayalım, evde kalalım' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Antalya'da otomobille polislerden kaçan 19 yaşındaki genç kaza yaptı - Haber 18:57: Pazar ve marketlerde vatandaşlar maskeyle alışveriş yapıyor - Haber 18:57: Sağlık çalışanına yönelik darp iddiası - Haber 18:55: Mardin'de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:55: Diyarbakır'da feci kaza: 4 yaralı - Haber 18:27: Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber