Bakan Ziya Selçuk, Kayseri'de eğitim merkezlerinin imza törenine katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde eğitim konusunda ihtiyaçların karşılanması için ellerinden gelenin fazlasını yapmak için gayret göstereceklerini bildirdi.

12.06.2020 21:20 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:27
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde eğitim konusunda ihtiyaçların karşılanması için ellerinden gelenin fazlasını yapmak için gayret göstereceklerini bildirdi.
Selçuk, kentte hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak 11 okul, 120 derslik ve 114 kişilik pansiyon için Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde, çok değerli isimlerin önemli bir işe imza attığını, hayırseverlerin desteğiyle okulların, dersliklerin yapıldığını söyledi.
Allah nasip etmezse, parası olanın dahi hayır yapamayacağını aktaran Selçuk, Kayseri'nin hayırseverliğiyle meşhur olduğunu dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu çalışmalara destek verdiklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu:
"Biz size güvendiğimiz gibi kendimize de güveniyoruz. Daha önemlisi Sayın Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine güveniyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bunun için her sektörde gayret sarf ediyoruz. İnşallah hep beraber sağlıklı, mutlu günlerde yeni projelerde beraber olacağız. Kayseri eğitimin önemini fazlasıyla içselleştirmiş bir şehir. Eğitime yaptığı yatırımlarla da Türkiye'nin övünç vesilesi haline gelmiş bir şehir. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, yeni süreçte okullarımızın ihtiyaçları, yeni okul ihtiyacı, öğretmen ihtiyacı, çocuklarımızın eğitimsel ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden gelenin fazlasını yapmanın sözünü burada veriyoruz."
Konuşmaların ardından okul, derslik ve öğrenci pansiyonu yapımına ilişkin protokol imzalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da anne ve babası anısına yaptıracağı bir okul için ailesi adına protokol imzaladı.
Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ve davetliler katıldı. Bakan Ziya Selçuk, Kayseri’de eğitim merkezlerinin imza törenine katıldı Açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Selçuk, Kayseri, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Edirne’ye girişler 14-17 Haziran’da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah’ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe’yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Haberler››Güncel››Bakan Ziya Selçuk, Kayseri'de eğitim merkezlerinin imza törenine katıldı Açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:25: İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu - Haber 21:25: Lübnan'da Adalet Bakanı dolardaki ani yükselişi soruşturmakla görevlendirildi - Haber 21:25: ADÜ Rektörü Aldemir, doktorun tartıştığı hasta yakınıyla görüştü - Haber 21:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım tırı Sancak bölgesine ulaştı - Haber 21:21: Bursa'da, 24 FETÖ şüphelisinden 5'i daha adliyede (2) - Haber 21:09: Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı - Haber 20:49: Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu - Haber 20:40: Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı - Magazin 18:35: Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı - Haber 14:03: İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak - Ekonomi