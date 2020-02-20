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Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Bir çocuğun bu kadar sosyal medyada yer almasını onaylamıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyada videoları paylaşılınca ünlü olan 5 ayda 250 kitap okuyan Atakan Kayalar'la ilgili "Bir çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz." dedi.

20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:04

Türkiye'nin iki gündür konuştuğu çocuk Atakan'la ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Selçuk, "Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz." açıklaması yaptı.

Atakan Kayalar, Türkiye onu iki gün önce sosyal medyada paylaşılan videosuyla tanıdı. Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çekti. Psikiyatrist olmak isteyen Atakan'ın hedefi ise cumhurbaşkanlığı.

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Okuduğu kitaplarla adından söz ettiren 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın ailesinin çağrısına yanıt veren Bakan Selçuk, "Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi... Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz" dedi.

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Bakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Bir çocuğun bu kadar sosyal medyada yer almasını onaylamıyoruz

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