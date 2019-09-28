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Bakan Ziya Selçuk ve Şenol Güneş derbide

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünde takip etti.

28.09.2019 20:19Bakan Ziya Selçuk ve Şenol Güneş derbide
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini tribünde takip etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbinin başlamasına sayılı dakikalar kala önce Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş stada geldi. Ardından da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk stada giriş yaptı. Bakan Ziya Selçuk'u Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kapıda karşıladı. - İSTANBUL

Galatasaray, Şenol Güneş, Ziya Selçuk, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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