Bakan Zümrüt Selçuk, Sinop'ta fidanları toprakla buluşturdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Sinop 'ta gerçekleştirilen fidan dikimi törenine katıldı.Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen kampanya çerçevesinde Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir projeye katkı sunmaktan ötürü mutlu olduklarını söyledi.Dikilen her bir fidanla dünyaya şifa vereceklerini ifade eden Selçuk, söz konusu kampanyanın tüm ülke halkı tarafından kucaklandığına dikkati çekti.Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle geleceğe sahip çıktıklarını belirten Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:"Ulaştığımız fidan sayısı, tabiatı yaşatma ve koruma konusunda bizim, milletimizin ne kadar hassas olduğunun kanıtı. Bizler yurt edindiği her toprağı yeşillendiren, ağaçlarla donatan bir ecdadın milleti, torunlarıyız. Ülkemizde her suyun başında, her caminin bahçesinde, tarih olmuş selvileri, çınarları, çam ağaçlarını görmek mümkün. Ecdadımızdan aldığımız bu mirası, bu hassasiyeti, bugün de ülkemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Gölgesinde dinleneceğimiz bir ağacımız olsun istiyoruz. Çocuklarımıza en büyük mirasımız bu gölge olsun istiyoruz."Geleceğe bir nefes olmak istediklerinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:"Sadece ağaçları toprakla buluşturmakla kalmadık, geçmişle geleceği, çocuklarımızla değerli büyüklerimizi de buluşturduk. Bizler burada, sadece fidan dikmiyor, hep beraber kökü mazide olan bir atiyi canlandırıyoruz. Sadece bugün için değil, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi bundan sonra her yıl 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlayacağız. Doğaya ve insanlığa armağan ettiğimiz tüm fidanlarımızın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya hayırlı olmasını, nefes olmasını diliyorum."Bakan Selçuk Ankara'daki programa bağlandıBakan Selçuk, konuşmasının ardından telekonferans aracılığıyla Ankara'daki törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sinop'taki durumu aktardı.Selçuk, Türkiye'nin en kuzey noktasından fidan dikimi yaparak kampanyaya destek olduklarını belirterek, "Sinop ilimizde 42 ayrı yerde toplam 67 bin 250 fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Hep birlikte, diktiğimiz her fidan geleceğimiz için yeni bir can, yeni bir nefestir diyoruz. Geleceğe nefes oluyoruz. Doğaya ve insanlığa armağan ettiğimiz tüm fidanlarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta sizlere olmak üzere kampanyanın hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.Bakan Selçuk, bağlantının ardından çocuklar ve beraberindeki heyetle birlikte törenin yapıldığı alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.