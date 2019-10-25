Bakanı güldüren sorular

Bakanı güldüren sorularSivas'ta Yetenek ve Beceri Merkezinin açılışını yapan Ziya Selçuk, radyo ve televizyon atölyesinde 8 yaşındaki küçük çocuğun programına katılarak sorularını yanıtladı. O anlar gülüşmelere neden oldu

SİVAS - Sivas'ta Yetenek ve Beceri Merkezinin açılışını yapan Ziya Selçuk, radyo ve televizyon atölyesinde 8 yaşındaki küçük çocuğun programına katılarak sorularını yanıtladı. O anlar gülüşmelere neden oldu Bir dizi programlara katılmak amacıyla Sivas'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akdeğirmen Mahallesinde bulunan Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışının ardından merkezi gezen Selçuk, yetkililerden bilgi aldı. Gezi sırasında Radyo ve Televizyon atölyesine de giren Selçuk, 2. Sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İnci Koca'nın program davetini geri çevirmeyerek sorularını yanıtladı. Küçük çocuğun sevimli halleri bakan Selçuk ve beraberindekilerin gülüşmelerine neden oldu.

Kaynak: İHA