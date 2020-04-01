Bakanı Karaismailoğlu "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Bakan Karaismailoğlu: "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak"
01.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Bakan Karaismailoğlu: " Cumhurbaşkanı 'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak"
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Başakşehir, Güncel