Bakanı Koca'dan TBMM’ye koronavirüs bilgilendirmesi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda alınan tedbirler çerçevesinde perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirecek.
17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:24
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda alınan tedbirler çerçevesinde perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirecek.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Ekonomi
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