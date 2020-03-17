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Bakanı Koca'dan TBMM’ye koronavirüs bilgilendirmesi

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda alınan tedbirler çerçevesinde perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirecek.

17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:24
Bakanı Koca'dan TBMM’ye koronavirüs bilgilendirmesi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda alınan tedbirler çerçevesinde perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirecek.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Ekonomi

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