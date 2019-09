Bakanı Kurum: "611 hasarlı bina talebiyle karşı karşıyayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bize AFAD'ımıza bildirilen hasarlı bina veya hasarlı talebine ilişkin 611 taleple karşı karşıyız. Bu talepleri bu akşam itibarıyla bitirmiş olacağız. Dün yaşanan 5,8 şiddetinde depremde bu kadar az hasar gördüysek, bugüne kadar yaptığımız bu kararlı çalışmaların da etkisini göz ardı etmemek gerekir" dedi.Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (AFAD) düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, çevre illerden de hareket eden 270 personelin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi."611 HASARLI BİNA TALEBİYLE KARŞI KARŞIYIZ, BU TALEPLERİ BU AKŞAM İTİBARIYLA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"Bakan Kurum, "Afetin olduğu ilk andan itibaren yönetim planı çerçevesinde bakanlığımıza bağlı birimler hem alt ve üst yapı anlamında çevre illerden de hareket ederek 34 ilden şu an sahada 270 personelimizle görev yapıyoruz. Bize AFAD'ımıza bildirilen hasarlı bina veya hasarlı talebine ilişkin 611 talebiyle karşı karşıyız. Bu talepleri bu akşam itibarıyla bitirmiş olacağız. Hasar tespitlerini bugün akşam itibarıyla ilgililerine bildirmiş olacağız. 80 kamu binamızda inceleme yaptık. 55 okul, 9 hastane ve diğer kamu binalarında tespit yaptık. Yapılan çalışmalarda 55 okulun 14'ünde daha detaylı tespit yapılması için arkadaşlarımız çalışıyor. Hafta sonu bu tespitler de tamamlanacak ve inşallah bütün bize bildirilen binaların tespitlerini yaparak hizmet etmiş olacağız" dedi."5,8 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMDE BU KADAR AZ HASAR GÖRDÜYSEK, BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI GÖZ ARDI ETMEMEK GEREKİR"Türkiye'nin deprem yaşanan bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Kurum, "2002 yılından bugüne bu sektörde yapılması gereken kentsel dönüşüm anlamında üst yapı, sosyal donatı alanında birçok projeye imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz dediği seferberlikle birlikte bugün 1 milyon 150 bin konutun dönüşümünü başlattık. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla 850 bin bağımsız bölümü ürettik ve vatandaşlarımıza teslimlerini gerçekleştirdik. Düzenlemiş olduğumuz yapı denetim kanunlarıyla, deprem yönetmelikleriyle 35 milyon vatandaşımızın yaşamlarını güvence altına almak için çalışma yaptık. Açıkladığımız eylem planıyla da dönüştürülmesi gereken acil öncelik 1,5 milyon konutu da her yıl 300 bin konutunu dönüştürmek suretiyle 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Dün 5,8 şiddetinde yaşanan depremde bu kadar az hasar gördüysek, bir tane kalp krizinden yaşamını yitiren vatandaşımız olduysa da bugüne kadar yaptığımız bu kararlı çalışmaların da etkisini göz ardı etmemek gerekir. Biz durmadan, yorulmadan bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belediyelerimizle, yerel yönetimle ve vatandaşlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımızı hızlı yapacağız. Vatandaşlarımızın talepleri olması halinde bakanlığımızın lisans verdiği kuruluşlara tespit yaptırabilirler. AFAD'ımıza bildirilen ihbarlar üzerine ekiplerimiz anında yerine gitmek suretiyle tespit yapacaklardır. İnşallah biz kentsel dönüşüm projeleriyle İstanbulumuzun ilçelerinde şu anda sadece Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje yönetiyoruz. Kağıthane, Kartal'da, Bağcılar ve Esenler'de ve İstanbulumuzun birçok ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarını suretle yapıyoruz. Bu işin siyasetini yapmıyoruz. Talep eden her türlü projeye yerinde, gönüllü, hızlı dönüşüm yapmak istiyoruz. Bu sayede depreme daha hazır bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.(İHA)