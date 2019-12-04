Haberler » Güncel » Bakanı Pakdemirli'den tek tip sigara paketi açıklaması - Haber

Bakanı Pakdemirli'den tek tip sigara paketi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik" dedi.

04.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:05Bakanı Pakdemirli'den tek tip sigara paketi açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik" dedi.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.
Düz ve standart paket uygulamasına yarın itibariyle geçildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Buradaki ana amaç caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk ve özellikle yüzde 65 olan caydırıcı resimleri yüzde 85'e çıkarttık. Hatta bazı sigara fabrikaları bunun için teknolojileri ve paketleme makinelerini değiştirmek zorunda kaldılar. Paketlerin üzeri sağlığa zararlı uyarı ile dolu olacak. 18 yaşını doldurmayanlara sigara satışının hapis cezası olduğunu paketlerin üzerinde hatırlatıyoruz" diye konuştu.
(İHA)

Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:34 Silivri'de Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
15:33 BAKAN SOYLU KOLLUK GOZETIM KOMISYONU TOPLANTISINDA KONUSTU -1 - Haber
15:32 Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı - Haber
15:29 Başkan Bilgin'den engellilere evlerinde ziyaret - Haber
15:28 Engelli şahıs ana haber bültenini sundu - Haber
15:17 İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı - Haber
15:13 Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arayan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:52 BBP Genel Başkanı Destici, asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını önerdi
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
12:07 Öldürülen üniversite öğrencisi Ceren'in, annesinden son isteği 'çorba' olmuş
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
4.12.2019 15:39:54