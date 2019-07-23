Haberler» Güncel» Haber

Bakanı Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'nı ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

23.07.2019 17:43 Bakanı Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu


TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'nı ziyaret edip, incelemelerde bulundu.
Yüksekova Selehaddin Eyyubi Havalimanı'na inen Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler karşıladı.
Bakan Pekcan ve beraberindekilerin ilk durağı helikopterle geçtikleri Türkiye İran sınırdaki Esendere beldesi oldu. Pekcan ve Hisarcıkloğlu Hudut Tabur Komutanlığı'nda askerlerle öğlen yemeği yedikten sonra gümrük kapısını sahasına geçerek incelemelerde bulundu. Buradaki görevlilerden sınır kapısı ile ilgili bilgi alan Bakan Pekcan, Oda ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüşerek sıkıntılarını dinledi. Bakan Pekcan ve Hisarcıklıoğlu, Yüksekova'dan sonra da helikopterle Hakkari merkeze geçti.

- Hakkari

Ruhsar Pekcan, Yüksekova, Esendere, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
17:50   Bodrum'daki kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
17:50   Günün Özeti
17:50   Ivana Trump'ın hatasını, sosyal medya kullanıcıları affetmedi
17:49   Kıvanç hayata tutunamadı
17:49   Doğu Timor, Avustralya'yla deniz sınırı anlaşmasını onayladı
17:49   İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
17:49   HATAY KIRIKHAN'DA, 'ÖNCE YAYA' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR