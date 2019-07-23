Bakanı Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu (2)

BAKAN PEKCAN HAKKARİ'DE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Yüksekova'daki incelemelerini ardından Bakan Pekcan ve beraberindekiler helikopterle Hakkari'ye gelerek Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen bölgesel istişare toplantısına katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada Hakkari'nin ve ülkenin ekonomik sorunlarıyla ilgili karşılıklı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamaya da değinen Bakan Pekcan şöyle konuştu:

"Şemdinli'deki patlama sonucu bir genç evladımız hayatını kaybettiğini öğrendik. Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Bugün burada hem Hakkari'nin hem de ülkemizin ekonomik sorunları ile ilgili karşılıklı görüşmeler yapacağız. Burada genellikle bakanlığımızın kısa dönemde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi vereceğim ve sizin sorunlarınızı dinleyeceğim. Hakkari bizim için çok önemli bir yerdir. 2 ülkeye sınır komşusu olan bir kentimiz ve bu kadar çok gümrük kapısı olan başka bir ilimiz de yok. Dolayısıyla Hakkari potansiyelin çok altında, bir ticari ekonomik rakamları var. İnşallah el birliği ile bizlerin destekleri sizlerin gayretiyle bu rakamları Hakkari'nin laik olduğu yere getireceğiz. Gaziantep en başarılı illerimizden 1 tanesi. Gaziantep'in yaptığını Hakkari de neden yapmasın. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükseltmektir. Bizde bu amaçla bakanlık olarak teknoloji marka tasarımını destekliyoruz. Kadın ve genç girişimciler ekonomide daha fazla yararlanmaları için İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduk. Bakanlık olarak şu an çok fazla etkin olamadığımız pazarlarda daha fazla etkin olabilmek için yeni yeni politikalarımız oluşturup stratejiler oluşturuyoruz."

'HAKKARİ'DE DEVLET DESTEKLERİNDEN YARARLANMIŞ BİR FİRMA YOK'

Toplantıda devletin desteklerinden ve ihracaat rakamlarından da söz eden Bakan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakkari'de devlet desteklerinden ve ihracat desteklerinden yararlanmış 2017-2018-2019 yıllarına baktım yaralanmış bir tek firmamız bile yok. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bana burada 2 kilo çay, 3 kilo şekerden bahsetmeyin. Biz size daha büyük imkanlar anlatacağız. Biz bunlarla Hakkari'nin bütün ilçelerinin önünü nasıl açarız? Biz buradaki gümrük kapılarının nasıl daha verimli çalıştırabiliriz onu konuşalım. Esendere çok güzel oldu inşallah şimdi Üzümlü içinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Üzümlü'de yaklaşık 60 dönüm bunun için tahsis ettik. Projesini yaptırdık bir tanesinin ihalesi bitti. İnşallah Esendere gibi bir kapıyı da Üzümlü Sınır Kapısına da yapacağız. Burada çalışacak gümrük memurlarımız içim lojman yapıyoruz. Devletimizin herkesin faydalanabileceği destekler var şu anda kadar 31 ilimizde ihracat destek ofisleri açtık. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de böyle bir talep olmuş onu biz şuan değerlendiriyoruz. İhracatçılarımıza özellikle KOBİ'lerimizi finansal açıdan destek olmayı hedefliyoruz. Hakkari'nin dış ticaret rakamlarına baktım toplamda 93 milyon dolar bir dış ticareti var. 93 milyon dolar dış ticareti sadece 29 firma yapmış. Demek ki firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor."

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ise Oda- Borsa Başkanlarıyla birlikte çalışarak, son birkaç ayda hükümete sundukları pek çok talebin, Bakan Pekcan'ın da desteği ve takibi sayesinde hayata geçtiğini söyledi.

Bakan Pekcan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı'nın ardından Yüksekova ilçesine geçerek Sanayi ve Ticaret odasını ziyaret etti.