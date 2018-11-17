Bakanı Soylu'dan Abdullah Karacan'ın Ailesine Taziye Ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Sakarya
'nın Arifiye
ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan
'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Karacan'ın Başiskele Yeşilkent Mahallesi
'nde yaşayan ailesini ziyaret eden Soylu'yu, Karacan'ın damatları İlker Aktaş
ve Soner Tarıkahya karşıladı.
Bakan Soylu, taziye ziyaretinde, Karacan'ın eşi Tülay Karacan ve kızları Esra Aktaş, Ebru Tarıkahya ile Büşra ve Tuğba Karacan'la bir süre görüştü, başsağlığı dileklerini iletti.
Ziyarette Soylu'ya Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri İlhan Bayram
, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma
Komutanı Osman Aslan
, İl Müftüsü Yusuf Doğan
ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz
ile sendika temsilcileri eşlik etti.
Olay
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasını 13 Kasım Salı günü ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan (57), iş yeri temsilciliği binasında fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar
(44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.
Karacan, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Daha sonra olayda kullandığı silahla bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan şüpheli Sedat U, tutuklanmıştı.
İlk ifadesinde iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileriyle tartışma yaşadığını iddia eden şüpheli Sedat U, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirmişti.
Sakarya,Abdullah Karacan
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:24