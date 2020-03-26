Bakanı Soylu: Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız
İçişleri Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız" dedi.
26.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:17
İçişleri Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız" dedi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Süleyman Soylu, Ekonomi