Bakanlar Akar, Varank ve Karaismailoğlu, ASPİLSAN'ı gezdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'yi ziyaret etti.

25.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'yi ziyaret etti.
Akar, Varank ve Karaismailoğlu'nun ziyaretine, komuta kademesi, Vali Şehmus Günaydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Kayseri milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.
Bakanlar, ziyarette çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada bir sunum yapan ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ASPİLSAN'ın kuruluşu ve tarihi geçmişiyle ilgili bilgi verdi.
Özsoy, 3 ayrı kentte çalışma yerleri bulunduğunu belirterek, ASPİLSAN'ın hücre üretimiyle çalışmalara başladığını, şimdi batarya tasarlayıp, ürettiklerini aktardı.
Yeni projeleriyle ilgili de bilgi veren Özsoy, giyilebilir askeri batarya, yeni özel akıllı batarya projesi, kanguru akıllı batarya depolama ve şarj kabini gibi projeler üzerinde çalışıldığını kaydetti.
Özsoy, yerli otomobil TOGG'a yönelik de projeleri olduğunu vurgulayarak, "TOGG tarafından gönderilen batarya isterlerine yönelik tasarım çalışmaları başlamıştır. Haziran ayı sonunda ihale teklifi gönderilecektir." dedi.
Sunumun ardından Akar, Varank ve Karaismailoğlu, ASPİLSAN'ın ürettiği lityum iyon pilleri inceledi. Bakanlar Akar, Varank ve Karaismailoğlu, ASPİLSAN’ı gezdi

Kaynak: AA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Mustafa Varank, Hulusi Akar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Haberler››Güncel››Bakanlar Akar, Varank ve Karaismailoğlu, ASPİLSAN'ı gezdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:22: Bakanların Kayseri temasları - Haber 16:22: 5,4 büyüklüğündeki deprem MOBESE kamerasına yansıdı - Haber 16:21: Van'da AK Partili kadınlardan sokak hayvanları için duyarlılık çağrısı - Haber 16:21: Toroslar'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi - Haber 16:21: Son dakika haberi... Mersin Valisi Ali İhsan Su, Millet Bahçesi projesini inceledi - Haber 15:39: Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı - Haber 15:28: Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... - Haber 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler 13:04: Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu - Haberler