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Bakanlar Albayrak ve Varank'tan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde.

09.10.2019 18:30Bakanlar Albayrak ve Varank'tan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadesini kullandı.
Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımında, tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusunun, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde olduğunu belirterek, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerine yer verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından harekata ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere bölgenin istikrarı ve barışı, terör gruplarının temizliği için TSK Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin."

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Kaynak: AA

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