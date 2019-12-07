Haberler » Güncel » Bakanlar, Demirci'de pazar esnafıyla buluştu - Haber

Bakanlar, Demirci'de pazar esnafıyla buluştu

Manisa'nın Demirci ilçesinde programlara katılan Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan Demirci pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

07.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:23Bakanlar, Demirci'de pazar esnafıyla buluştu
'nın ilçesinde programlara katılan Bakan Pekcan, Kasapoğlu ve Turan Demirci pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir dizi program için gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan Demirci programlarının sonunda Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve Demirci protokolüyle birlikte bakanlar öğrencilere kitap dağıtarak sohbet etti. Okul hakkında bilgi aldıktan sonra Bakan Pekcan, Bakan Kasapoğlu ve Bakan Turan Demirci pazarını ziyaret etti. Pazar esnafları kendilerini ziyaret eden bakanlara meyve ikramında bulunmayı ihmal etmedi. Bakanlar Demirci'deki programlarının ardından helikopterle Manisa'nın Kula ilçesine geçti. - MANİSA

Ruhsar Pekcan, Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00 "Naim Süleymanoğlu" filmi oyuncuları Eskişehir'de sinemaseverlerle buluştu - Haber
17:56 Şeb-i Arus törenleri başladı - Haber
17:55 Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı /Ek fotoğraflar - Haber
17:55 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber
17:55 UYUŞTURUCU DOLU MEYVE SUYU KUTUSUYLA YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
7.12.2019 18:03:52