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Bakanlar deprem bölgesine hareket etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla deprem bölgesine hareket etti.

24.01.2020 23:25 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:25Bakanlar deprem bölgesine hareket etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla deprem bölgesine hareket etti.
Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Bölgede çalışmalar sürerken Bakanlarda hızla deprem bölgesine hareket etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
(Volkan Kayalar/İHA)

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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