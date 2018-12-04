Bakanlar F.bahçe'nin Durumunu Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, kendisi gibi Fenerbahçe
taraftarı olan Makedon Bakan Asaf Ademi ile sarı lacivertlilerin ligdeki pozisyonunu konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, ev sahipliğini yaptığı 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'na katılmak üzere Türkiye
'de bulunan üst düzey konuklarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venezuela
Turizm Bakanı Stella Marina
Lugo, İspanya
Turizmden Sorumlu Devlet Sekreteri Isabel Maria Oliver
Sagreras, Makedonya
Kültür Bakanı Asaf Ademi ile bir araya geldi. Görüşmelerde genel çerçevesiyle konferans başlıkları ile ülkeler özelinde kültür ve turizm alanında ikili ilişkiler ele alındı. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı ile konukları arasında ilginç diyaloglar da geçti. Bakan Ersoy'un ilk olarak ağırladığı Venezuela Turizm Bakanı Stella Marina Lugo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Latin Amerika
turuna dikkati çekerek, "Biz de ülkemizde Cumhurbaşkanınız Sayın Erdoğan'ı ağırlıyoruz. Bu nedenle biz de ekip olarak ikiye bölündük, ben ve heyetim konferansa ucu ucuna yetiştik" ifadelerini kullandı.
MAKEDON BAKANLA FENERBAHÇE SOHBETİ
Öte yandan, Makedon Bakan Ademi ile Bakan Ersoy'un futbol sohbeti de dikkati çekti. Konuk bakan, İstanbul
'da dün akşamki Fenerbahçe- Kasımpaşa
maçını izlediğini kendisinin de sarı-lacivertli takıma gönül verdiğini ifade ederken, Bakan Ersoy da kendisinin de Fenerbahçe taraftarı olduğunu ancak sarı-lacivertlilerin bu sezon iyi gitmediğini kaydetti.
(İHA)
Fenerbahçe
04 Aralık 2018 Salı 13:56