Bakanlar Gül ve Kurum depremin merkez üssü Sivrice'de incelemede bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz büyük bir devletiz, acı ve tatlı günde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, daha da güçlendireceğiz." dedi.Bakanlar Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde hasar gören binalar ile Merkez Camisinde incelemede bulundu, vatandaşlarla görüştü.Bakan Gül, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin bütün imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.Her olanağın seferber edildiğini kaydeden Gül, şöyle konuştu:"Depremin olduğu ilk günden itibaren Sivrice halkımızın yanındaydık. Onların taleplerini dinlemiştik. Vatandaşlarımızla beraberdik. Bizler sizlerin her zaman yanında olmaya gayret edeceğiz. Devlet, millet bu sorunları, yaralarımızı beraber birlikte çözmeye devam edeceğiz. Sivrice'nin ne sorunu varsa hasarlı yerler tespit edilecek. Burada tüm imkanlarıyla inşallah kalıcı tüm sorunları giderecek adımları atacağız. Biz büyük bir devletiz, acı ve tatlı günde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Rabbim devletimize zeval vermesin.""Konteynır kent kurulacak"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'da vatandaşların yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek için tüm bakanlıkların seferber olduğunu söyledi.Bakanlık olarak ağır hasarlı binalar nedeniyle Sivrice ilçesinde kalıcı konutlar yapacaklarını dile getiren Kurum, "Kalıcı konutlarımız sizin ihtiyaçlarınızı giderecek şekilde, bölge mimarisine uygun ve hayvancılık noktasında hayvancılık yapan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderebilecekleri proje çerçevesinde olacak. Diğer taraftan acil ihtiyaçlara yönelik çadır, battaniye, ısınma ve gıda ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşıladık. Bugün yine ilave battaniye, çadır ve gıda talebine karşılık bugün içerisinde kaymakamlık eliyle dağıtım yapılacak." diye konuştu.Sivrice'de geçici barınma ihtiyacını karşılamak için 250-300 konteynırın yer alacağı geçici barınma merkezi kurulacağını aktaran Kurum, şunları kaydetti:"Kalıcı konutlarımız yapılana kadar ağır hasarlı binalarımızdaki kardeşlerimiz konteynır kentlerinde kalacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimiz tüm birimleriyle tüm ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılayacak. Hem kaymakamlığımıza hem belediyemize nakdi yardım gönderdik. Onlar da ihtiyaç olan ailelere ihtiyaçları nispetinde kaymakamlık eliyle dağıtılacak. Çok geçmiş olsun, İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız ve bu depremden zarar gören ilçemizi çok daha iyi hale getirecek çalışmalarımızı yapacağız. Camimizde hasarlı gözüküyor büyük ihtimal ağır hasarlı. Camimizi de konutlarla birlikte yapacağız. Sivrice halkına yakışır camimizi yaparak en kısa sürede teslim edeceğiz.""Devletimiz her derdimize çare olur"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise deprem bölgesinde yaraların kısa sürede sarılacağına işaret etti.Devletin sorunları çözecek güçte olduğunu vurgulayan Kandemir, "Devletimiz her derdimize çare olur. Devletimiz dün olduğundan daha güçlü, her derdimizi çözeriz. Şöyle sabırla birbirimize sarıldığımız müddetçe devlet büyümeye devam eder. Sivrice'miz inşallah dün olduğundan daha güzel olacak." ifadesini kullandı.