Bakanlar Gül ve Pakdemirli, Aynı Okulda Oy Kullandı

Kaynak: DHA

ANKARA'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'nin de oy kullandığı okulda oylarını kullandı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eşi İlknur Gül ile birlikte Beştepe'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda oy kullandı. 1036 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bakan Gül, sandıktan çıkan karara herkesin saygı duyacağını belirterek şöyle dedi:"Şimdi artık söz de, yetki de, karar da milletindir, asıl sahibinindir. Milletimiz en güzel kararı kendileri verecektir. Seçimlerimiz huzur içinde, güven ve dürüstlük içinde, şeffaf bir biçimde gerçekleşmekte. İdari olarak her türlü tedbirler alındı, güvenli bir şekilde vatandaşlarımız iradesini ne yönde arzu ediyorsa o şekilde kullanacağı bir seçimi ifa etmekteyiz. İnşallah en güzel sonuçlar gerçekleşmiş olur."PAKDEMİRLİ'DEN BARIŞ VE HUZUR MESAJITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşi Ahu Pakdemirli ile aynı okulda oy kullandı. 1030 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bakan Pakdemirli, çıkışta açıklamada bulundu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile aynı okulda oy kullandıklarını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Seçimlerin vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Barış ve huzur içinde geçmesini diliyorum. İnşallah neticeleri de akşam saatleri itibariyle hep birlikte alıyor olacağız. Özhaseki'ye başarılar diliyorum" dedi.- Ankara