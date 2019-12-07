Bakanlar Kasapoğlu, Pekcan ve Turhan Manisa'da hemşehri buluşmasına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Adaletiyle, merhametiyle ve şefkatiyle sadece bu ülkenin değil bölgenin, insanlığın esenliği için çaba gösteren askerimizin kutsal selamından rahatsız oldular. Ama hamdolsun milli takımımız onların tuzaklarına, birtakım spekülasyonlarına meydan okurcasına EURO 2020'ye hak kazandı." dedi.

Bakan Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile esnaf ziyareti yaptı, ilçe belediye başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bakanlarla belediye konferans salonundaki Hemşehri Buluşması'na katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 17 yıldır spor, ekonomi, sanayi, ticaret, sağlık, ulaştırma ve altyapı alanlarına devrim niteliğinde hizmetlerle tanıştığını söyledi.

Kasapoğlu, yaklaşık 20 milyonluk genç nüfusuyla Türkiye'nin bu alanda lider ülkelerden biri olduğuna değinerek üretilen her değerin gençler için olduğunu anlattı. Kasapoğlu, gençlerle sürekli gururlandıklarını ve bunun son örneğini EURO 2020 elemelerinde başarı sağlayan A Milli futbol takımıyla yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"A Millilerimiz futbolda birilerinin rahatsız olduğu asker selamıyla birlikte... O askere kurban olsunlar. Adaletiyle, merhametiyle ve şefkatiyle sadece bu ülkenin değil bölgenin, insanlığın esenliği için çaba gösteren askerimizin kutsal selamından rahatsız oldular. Ama hamdolsun milli takımımız onların tuzaklarına, birtakım spekülasyonlarına meydan okurcasına EURO 2020'ye hak kazandı. ve inşallah bu şanlı milleti en güzel şekilde orada temsil edecekler. Biz de onlarla gururlanmaya devam edeceğiz."

Bakan Pekcan: "İhracat artış oranında 7. sıradayız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 7-24 aktif görev aldıklarını ve bütün bakanlıkların tam bir uyum içinde hizmet verdiğinin altını çizdi. Pekcan, Türkiye'nin refah seviyesini arttırmak ve Türk halkını bir üst gelir seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını vurgulayarak şunları aktardı:

"Bu doğrultuda daha çok tasarıma, markaya, teknolojiye önem vererek, katma değeri yüksek üretim ve ihracata odaklanıyoruz. 29 Ağustos'ta ihracat ana planımızı açıkladık. Kendimize 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör seçtik. Çünkü küresel ekonomi hızla küçülüyor, küresel ekonomideki ticaret hacmi küçülüyor. Ticaret hacminde hedefler yüzde 4'ten yüzde 1,2'ye geriledi. Avrupa Birliği'nin büyümesi yüzde 3'lerden 1,2'ye geldi. En büyük ticaret ortağımız Almanya'nın büyümesi binde 5 oldu. Dolayısıyla biz ana hedef pazarlarımız olan Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlardan biraz daha dışarı çıkmak, hedefimiz ve ürünlerimizi genişletmek zorundayız."

Tüm bu çalışmaların sadece hükümet tarafından değil, iş dünyası işbirliği ile başarılacağını aktaran Pekcan, "Dünya gayri safi hasılasının yüzde 60'ını alan ülkeleri hedef ülke olarak seçtik. Dünya ithalatının yüzde 43,7'sini ve 8,6 trilyon dolar olarak bu ülkeler yapıyor. Dünya nüfusunun da 4,2 milyarı bu ülkelerde yaşıyor. Hedef sektörleri de seçerken dünyada ticareti artan ürünleri seçmeye çalıştık, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teknoloji odaklı sanayi hamlesinde destek verdiği sektörleri seçtik." diye konuştu.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin dünya ticaret hacminde daralma yaşanırken ihracatını arttırdığına dikkati çekerek "Küresel ticaret düşüyor, 2019'un ilk 9 ayında en çok ihracat ülkeler arasında dünya ihracatı yüzde 2,6 azalmış. Türkiye'de ise 9 aydaki ihracatımız yüzde 2,56 arttı. Bu artış bizim için yeterli değil. Hedeflerimiz daha büyük, hep beraber sizlerin gayretiyle ulaşacağız. Dünya sıralamasında ihracat artış oranında eylül sonu itibarıyla Dünya Ticaret Örgütü resmi kayıtlarına göre 7. sıradayız, değer olarak dolar bazında ise 5. sıradayız. Doğru yoldayız daha da güzel şeyler yapacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan: "Hizmet siyasetinde büyümeye devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise Kula ve Demirci ilçelerinde devam eden projeleri incelemek üzere kente geldiklerini belirterek Şehzadeler şehri Manisa'nın ve kadim medeniyetlerin beşiği Kula'nın en güzel hizmetleri hak ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset sahnesine çıktığı günden bu yana milletin onu bağrına bastığını ifade eden Turhan, "Biz de yanında çalışan yardımcıları olarak ona yetişmeye çalışıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak ülkemizin her köşesinde bölünmüş yolları, havaalanlarını, yüksek hızlı demir yollarını, limanları ile ulaşım ve iletişim altyapısını dünyada hatırı sayılır bir noktaya getirdik." şeklinde konuştu.

Bakan Turhan, Türkiye'nin üzerine oynanan tüm oyunlara rağmen, tuzakları bozarak hizmet siyasetinde büyümeye ve gelişmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleşen toplantıda Kula iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.