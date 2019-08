Bakanlar Kasapoğlu ve Varank gençlerle buluştu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya 'da Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda sosyal ve kültürel eğitim alan gençlerle sohbet etti.Bakanlar Mehmet Kasapoğlu ile Mustafa Varank, Antalya'nın Duacı bölgesindeki Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. 2 bakana, Antalya Valisi Münir Karaloğlu eşlik etti. Kasapoğlu ile Varank, kampta sosyal ve kültürel eğitim alan Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Kasapoğlu ve Varank, yaptıkları faaliyetleri izledi.Gençlerle beraber olmanın her zaman mutluluk ve heyecan verici olduğunu belirten Mehmet Kasapoğlu, "Türkiye'nin değişik illeri, ilçelerinde kamplarımız var ve bu sayıyı her geçen gün artırıyoruz. Çünkü amacımız gençlerimizi çeşitli aktivitelerle hem kardeşlik ikliminde bir arada tutmak, hem onları zihinsel ve bedensel anlamda değişik faaliyetlerle geliştirmek. Kamplarımızda bu tür konuları güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.Kampı ziyaret eden Bakan Varank'a da teşekkür eden Kasapoğlu, "Kendisiyle bilimsel tematik kampları konuştuk. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar yaptığımız işbirliklerini kamplarda da yeni bir açılımla oluşturmayı kararlaştırdık. Her şeyden önemlisi gençlerimizin burada kurdukları dostluk köprüleri, kardeşlik iklimi Diyarbakır'dan Edirne'ye, Kosova'ya, Arnavutluk'a kadar gençlerimiz buradalar. Dostluklar ve kardeşlikler kurarak bu ülkenin sarsılmaz birliğini pekiştiriyorlar" diye konuştu.'GENÇLERE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'Kamplara katılım konusunda yoğun talep olduğunu da söyleyen Kasapoğlu, şöyle dedi:"Kapasiteyi, kontenjanı artırarak yılın her ayı farklı faaliyetlerle gençlerimizi bu kamplarda bir araya getirmek için çalışacağız. Mevcut kampları daha farklı bölgelere de taşıyarak zenginleştireceğiz. Kitap bizim vazgeçilmezimiz. Günümüzde zamanı öldürmeye yönelik tuzaklar var, o tuzaklara karşı en önemli enstrümanımız kitap ve gençlerimize kitap okumayı tavsiye ediyoruz. Destek veriyoruz. Yeter ki gençlerimiz istesin, her türlü imkanı sunmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız gençlere çok önem veriyor ve seçme ve seçilme yaşında da bunu gördük. Her türlü muhalefete rağmen gençlerin yanında yer aldı. Gençlerle ilgili yatırımlarımız katlanarak devam edecek."Antalya'da Saklıkent'te her yıl düzenlenen Ulusal Gözlem Şenliği'nin açılışının yapılacağı ve burada Türkiye'nin dört bir tarafından çocuklar ve gençlerin ağırlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Çocuklarımız üç gece boyunca hem astronomiyle ilgili gözlemler yapıyor, gezegenleri, ayı, yıldızları inceliyor, hem de çeşitli faaliyetlerle bilim, teknoloji ve uzay teknolojilerine alışmış oluyorlar. Bu vesileyle Antalya'ya geldik. Oradaki en büyük paydaşımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bize çok destek veriyorlar" dedi.Bakan Kasapoğlu'nun gençlerin gençlik kamplarında misafir edilmesi projesini ilk anlattığında bütün bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça memnun kaldığını ve heyecanlandıklarını söyleyen Varank, "Bu sene 125 bin gencin Türkiye'nin her tarafındaki kampları ziyaret etmesi, bir hafta boyunca Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen akranlarıyla vakit geçirmesi, doğayla denizle iç içe olması, sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaları yıllarca gençlerimizin hatırlayacağı anılar bırakacak" dedi.Gençlerle yaptıkları konuşmalarda memnuniyeti gördüklerini de söyleyen Varank, "Bu hem gençlerimiz arasındaki dayanışmayı artıracak hem de gençlerimizin milletine, devletine güvenini artıracak bir proje. Biz de neler yapabiliriz, özellikle tematik kamplar, matematik, kimya, fizik gibi kampları bunun içine dahil edip gençleri bilim ve teknolojiyle hemhal hale getirebilir miyiz diye görüşmelerimiz oldu. Bu projeler inşallah sayın bakanımızın liderliğinde bizim de katkımızla Türkiye'de bütün gençlere dokunabileceğimiz projeler olarak devam edecek" diye konuştu.