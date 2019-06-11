Bakanlar Koca ve Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) ziyaret etti.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz'ın Nizip ilçesindeki cenaze törenine katılan Bakanlar Koca ve Dönmez, daha sonra HKÜ'ye geçti.HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Koca ve Dönmez'e üniversite hakkında bilgiler vererek, gösteri ve sanat merkezini gezdirdi.Bakanlar Koca ve Dönmez, yerleşkede karşılaştıkları öğrencilerle de kısa süre sohbet etti.