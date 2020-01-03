Haberler » Güncel » Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Haber

Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişi Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanması Bakan Pakdemirli'nin konuşması Bakan Kasapoğlu'nun konuşması Açılışı yapılan Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nden...

03.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:58
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişi
Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanması
Bakan Pakdemirli'nin konuşması
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması
Açılışı yapılan Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nden detaylar
Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çorba dağıtması KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.
Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Kafkas Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:29   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:27   Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
00:25   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:20   Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Haber
00:19   SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 00:33:12