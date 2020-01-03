Bakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun havalimanına gelişiBakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çiçeklerle karşılanmasıBakan Pakdemirli'nin konuşmasıBakan Kasapoğlu'nun konuşmasıAçılışı yapılan Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nden detaylarBakanlar Pakdemirli ve Kasapoğlu'nun çorba dağıtması KARS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kafkas Üniversitesi Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.