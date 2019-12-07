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Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ve Köprübaşı ilçeleri arasında devam eden yol çalışmasında incelemede bulundu.

07.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:53
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nın ve ilçeleri arasında devam eden yol çalışmasında incelemede bulundu.
Pekcan'ın memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde temaslarda bulunmak üzere helikopterle gelen bakanlar, ilk olarak 2020 yılında tamamlanması planlanan Demirci - Köprübaşı yolu şantiye alanını ziyaret etti, Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost'tan bilgi aldı.
Bakan Pekcan, yolun eskiden virajlı ve kötü durumda olduğunu belirterek, yatırımlarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a teşekkür etti.
Turan da millete hizmet için çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar başladığımız hiçbir yolu yarım bırakmadık. Bunu da bırakmayacağız." dedi.
İncelemenin ardından aynı minibüsle ilçe girişine gelen bakanları, Demirci Devlet Hastanesi önünde vatandaşlar karşıladı.
Halk oyunu gösterisinin ardından 3 bakan, Demirci Kaymakamlığına geçerek, Yatırım Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Pekcan, Kasapoğlu ve Turhan'ın basına kapalı gerçekleşen toplantıda il ve ilçedeki yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı.
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi

Köprübaşı, Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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