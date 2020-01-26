Haberler » Güncel » Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

26.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Kurum da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazda ekiplerin sismik araştırma (ses dinleme) yaptığı Mustafa Paşa Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.
Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

fahrettin koca, Süleyman Soylu, Deprem, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54  Van'da karla mücadele; Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı
17:53  Taksim'de alkol komasına girdiği iddia edilen genç hastaneye kaldırıldı
17:53  Muğla güleda'nın ölmeden önceki ifadesi yürek burktu
17:50  Polis, 3 bin kişinin gözünü inceleyip, maskeli silahlı soyguncuyu yakaladı
17:50  Malatya'da deprem seferberliği
26.01.2020 17:57:21