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Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da incelemelerde bulundu.

25.01.2020 04:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:28Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'da incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan 'da incelemelerde bulundu.
Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ Valiliğindeki basın toplantısının ardından Sürsürü Mahallesi'ne geçti.
Burada yıkılan bir binada devam eden arama ve kurtarma çalışmalarını inceleyen üç bakan, yetkililerden bilgi aldı.
Soylu, Kurum ve Koca daha sonra Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan bir binada yürütülen çalışmaları inceledi.
Bakanlar daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.
Hastane ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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