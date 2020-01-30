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Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığlı iş adamlarıyla buluştu.

30.01.2020 01:05 | Son Güncelleme: 30.01.2020 01:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığlı iş adamlarıyla buluştu.
Deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren Soylu ve Koca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
Burada oda başkanı Asilhan Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden bakanlar, durum değerlendirmesi yaptı.
Soylu ve Koca, daha sonra iş adamlarının talep ve önerilerini dinledi.
Ziyaret, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, bakanlara eşlik etti.
Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi

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Kaynak: AA


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