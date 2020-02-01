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Bakanlar Soylu ve Kurum deprem bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinde havadan inceleme yaptı.

01.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:34Bakanlar Soylu ve Kurum deprem bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'da deprem bölgesinde havadan inceleme yaptı.

Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından şehre gelen Bakanlar Soylu ve Kurum, yardım faaliyetleri, barınma sorunları gibi birçok konunun koordinesini sağlayarak, depremzedelerin mağduriyet yaşamasını önleyecek tedbirler için çalışmalar yürütüyor.

Soylu ve Kurum, bu kapsamda beraberlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile helikopterle acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar, çadır kurulan bölgeler, konaklama yerleri ile dönüşüm yapılacak mahallelerde incelemede bulundu.


Süleyman Soylu, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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