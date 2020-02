Bakanlar Soylu ve Kurum, iş insanları ile bir araya geldi (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Bu şehrin hayallerini geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Şehri şehircilik açısından, çevre açısından yeniden imar etmek, herkesin hayranlıkla takip ettiği noktaya taşımak bizim sorumluluğumuz" dedi. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı toplantıda konuşan Soylu, depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 38 vatandaşın hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü anımsattı.Deprem ve bu tip afetlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Soylu, "Birbirine sarılmak lazım işin doğrusu. Devletlerin görevleri var, millet de devletten görev bekliyor. Zor zamanda da kolay zamanda da vatandaş devletinden görev bekliyor, vatandaşın en temel hakkıdır." dedi.Elazığ'da depremin hemen akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini Elazığ'a görevlendirdiğinin altını çizen Soylu, birkaç saat içinde Elazığ'da olduklarını belirtti.Yapılması gerekenleri bir bir yerine getirdiklerini aktaran Soylu, şunları söyledi:"Ülkemizin birçok tarafından uçaklarla acil ulaşım vasıtalarıyla arama kurtarma timleri geldi ve insanlarımızı sağ salim enkazdan çıkarmaya çalıştılar. Bir daha görmeyecekleri, tanımadıkları, bilmedikleri insanlara umut oldular. İlk andan itibaren deprem konusunda, karşı karşıya kaldığımız bu afet konusunda vatandaşımıza sürekli bilgi vermeye çalıştık. Ne durumda olduğumuzu ne yapmamız lazım geldiğini, bizim dışımızdakilerin ne yapması gerektiğini anlatmaya çalıştık."Bir yandan Hükümetin aldığı tedbirleri işlediklerini, bir yandan acil müdahale ile barınma ve yemek ihtiyacının giderilmesi için yoğunlaştıklarını vurgulayan Soylu, bu yönde çalışmaların sürüleceğinin altını çizdi."1328 tır, kamyon ve kamyonet yardım geldi"Millet olarak büyük bir sınav verildiğini, Türkiye'nin her tarafından yardımların geldiğini söyleyen Soylu, şöyle konuştu:"Buraya gelen toplam yardım 1328 tır, kamyon ve kamyonet var. Büyük bir duygudaşlık ortaya konuldu. 1328 ve hala yardımlar gelmeye devam ediyor. Burada Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, bir yapı içerisinde gönüllüler bunları ayırıyor. Gıda, giysi, ısıtıcı, battaniyeleri ayırıyorlar. Gıda kartlarından, gıda kolilerine kadar şu ana kadar 550 bin kumanya dağıtıldı. İkincisi elbette hata ve eksik olabilir ama normal bir halle karşı karşıya değiliz ki. Burada herkes depremzede, bunun parası pulu önemli mi sallanmaya başladı mı herkes dışarı çıkıyor, istediğin kadar paran olsun kar ediyor mu hayır. Biz bu işe böyle bakarak bu noktaya gelmeye çalışıyoruz. Farklı düşünceler, eleştiriler olabilir başımızın üzerine. Biz her şeyi en iyi yapıyoruz demiyoruz, gücümüz yettiğince 2-3 saatlik uykularla zihnimizi toparlamaya çalışıyoruz. 3-4 safhayı daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için.""20 bin kişiye psikososyal destek sağladık"Sosyal rehabilitasyon, psikososyal destek bağlamında 20 bin kişiye ulaştıkları bilgisini veren Soylu, Türkiye'nin her tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı önderliğinde gençlik liderlerinin burada çocukların depremde yaşadıklarını unutturmak için eğlenceli programlar hazırladığını söyledi.Soylu, her çadır alanında veya her geçici konteynır alanında özellikle çocukların sınavlara hazırlanabileceği steril bir alan oluşturmayı planladıklarını da kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığınca 67 milyon liranın üzerinde yardım gönderildiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:"30 bin çadır dağıtıldı. 102 bin battaniye, 50 bin gıda kolisi bütün bunların hepsi vatandaşımıza ulaştırıldı. 20 binin üzerinde ısıtıcı, şimdi sobalar aldık Elazığ'da da yaptırıyoruz, 30 bin tonun 1250 tonu dağıtıldı. Jandarmamız dağıtıyor. İneklerin iğnesinden, üzerindeki çadırına kadar tarım bakanlığı organizasyonlarıyla yapılıyor. Eksiksiz Allah'tır, biz kuluz elbette eksiğimiz olacak. Elazığ'ın bütün binaları taranıyor yüzde 85-90'ı bitmiş durumda."Tüm süreçleri Türkiye Afet Müdahale Planı'nda olduğu gibi yönetmeye ve yürütmeye çalıştıklarını dile getiren Soylu, "5 binin üzerinde teknik personel çalıştı. Şimdi de 3 binin üzerinde teknik personel çalışmaya devam ediyor. Arama kurtarmacılar, sağlıkçılar gitti onların yerine hasar tespit yapan teknik arkadaşlarımız geldi." diye konuştu."132 milyon lira bağış geldi"Türkiye'de bir kampanya başlatıldığını, Kızılay'ın 43 milyon, AFAD'ın şu ana kadar 89 milyon lira bağış topladığını kaydeden Soylu, şunları kaydetti:"Toplam 132 milyon civarında vatandaşımız tarafından AFAD ve Kızılay hesaplarına sadece bu alana yönelik olarak gönderildi. Bu süreçte, konteynırlardan mütevellit geçici konut alanlarını yaptık. 13 bin civarında sadece bağımsız bölümün, hanenin, ailenin konutunda olabileceğini düşünüyoruz. Ağır hasarlı ve onların giremeyeceği ki bunu sadece burası için söylüyorum. Artı, 13-14 bin de orta hasarlı var, bunu da koyduğunuzda toplam 25 binlik bir yapıdan bahsediyoruz. Bu insanlar geçici olarak bir yerde oturacaklar. Onun için konteynır alanlar, geçici konut merkezleri, misafirhaneler, kredi yurtların yerleri, geçmişte bize hastanelik yapan alanlar, bütün bunlarla ilgili tüm çalışmalar yapılıyor.""Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyük bir gayret içerisindeyiz"Köyde evleri yıkılan vatandaşlar için nasıl bir yapı inşa edebileceğine ilişkin istişareler yaptıklarını kaydeden Soylu, okullarıyla parklarıyla örnek bir çalışma yürüttüklerini, çalışmaların tamamlanmasıyla herkesin Elazığ ve Malatya'nın köylerinde yaşamak isteyeceğini söyledi.Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu şehrin hayallerini geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Şehri şehircilik açısından, çevre açısından yeniden imar etmek, herkesin hayranlıkla takip ettiği noktaya taşımak bizim sorumluluğumuz" dedi.Bütün bunlarla birlikte gerek geçici yerleşimi, gerekse kalıcı yerleşimi sağlayabilecek planları ve adımları burada gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Soylu, "Şehrin, sosyal, ekonomik, eğitim ve kültürel hayatını sekteye uğratmayacak tüm tedbirleri uygulamaya çalışıyoruz. Elbette birileri meselenin siyaset ayağına girer, biz işin o boyutuna girmedik, bugüne kadar bir laf da kimse duymadı, bizim işimiz başka." dedi.Şehrin ekonomisi ile ilgili de projeleri olduğunu ifade eden Soylu, "Buradaki verileri ilgili bakanlarımızla da değerlendiriyoruz. Ticaret bakanımız önümüzdeki günlerde buraya gelecek. Olabilecek her şeyi makul ölçülerde yapabilme kabiliyetine sahip olmaya çalışıyoruz. El birliğiyle birbirimize kenetlenerek bunu atlatacağız. İnşallah önümüzdeki bahar ayı geldiğinde şehri, köyü ve ticaretiyle herkesin yüzünde umudun olacağı günler göreceğiz. Allah başka felaketler vermesin." diye konuştu.Soylu, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla buraya dönem dönem gelerek incelemelerde bulunacaklarını ve gelişmeleri yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi."Bugünden sonra da devletimizin yanında olacağız"Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerin deprem anından itibaren Elazığ'a gelerek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi.Bakanlar Soylu ve Kurum, toplantının ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde ağır hasarlı, yıkılan binaları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı, mahalle sakinleriyle sohbet etti.(Bitti)