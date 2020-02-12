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Bakanlar Soylu ve Kurum Malatya'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Malatya'ya geldi.

12.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:09Bakanlar Soylu ve Kurum Malatya'da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'ya geldi.

Malatya Valiliğini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Aydın Baruş ile görüştü. Basın açıklaması yapmayan iki bakanın, Vali Baruş ile bazı daire müdürlerinden depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında valilik toplantı salonunda bilgi aldıkları öğrenildi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Valilikten ayrılan iki bakan, valilik önünde bekleyen vatandaşların taleplerini de dinledi.

Bakanların Malatya'da deprem bölgelerinde inceleme yapacakları belirtildi. - MALATYA

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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