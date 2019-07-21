Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'den, gençlik merkezine ziyaret (EK)

TELSİZDEN PERSONELE KONUŞMA YAPTI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost gemisine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kurtarma faaliyeti için gece seyrine çıktı. Süleyman Soylu ilk olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Kaan 29 sınıfı Sahil Güvenlik Botu TCSG 107 ile denize açıldı, incelemede bulundu. Bakan Soylu daha sonra ise Çeşme Limanı'ndan bu kez yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemisi TCSG Dost ile saat 24.00'te gece seyrine çıktı. Geminin köprü üstü bölümü ve arama kurtarma harekat merkezinde Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'den düzensiz göçmen operasyonları ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Gemi Kuşadası açıklarına geldiğinde köprü üstü bölümden telsizle bölgedeki tüm sahil güvenlik personeline seslenen Süleyman Soylu, "Göçmen kaçakçılığı ile mücadelenizi ve sahil güvenlik çalışmalarınızı takdir ediyorum. Hem Türkiye'ye güven veriyorsunuz, hem de göçmen kaçakçılığı ile nasıl mücadele edileceğini gösteriyorsunuz. Gece gündüz çalışan sizlerin her geçen gün performansı artıyor. Bütün arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Medeniyetimizin gücünü ve milletin asaletini ortaya koyuyorsunuz. Umutsuzca dalgaların seyrine bakan çocuklar ve ailelerine güçlü elinizi uzatıyorsunuz. Allah kolaylık versin" dedi.

Gemi şeref defterini imzalayan Süleyman Soylu'nun bulunduğu TCSG Dost'a, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ve uçak da bir süre eşlik etti. TCSG Dost Arama Kurtarma gemisi, saat 02.30 sıralarında Çeşme Limanı'na geri döndü. Bakan Süleyman Soylu da İzmir'e geçti.