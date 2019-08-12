Bakanlar Soylu ve Turhan, Trabzon'da bayramlaşma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin bayramda sürdüğünü belirterek, bu sabah Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Soylu, "Bu sabah saat 4'e doğru Hakkari Valisi aradı, orada ben ayrıldıktan sonra operasyon yapıyorlardı, 4 terörist orada etkisiz hale getirildi. Bayram seyran bakmayız" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak önce vatandaşlara seslendiler, ardından da bayramlaştılar. Burada bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bayramların birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu birlik ve beraberlik için sınırlarımızda ülkemizin her köşesinde ülkemizin güvenliği için çalışan mücadele eden güvenlik güçlerimize, yine hastanelerde nöbet tutan sağlık görevlilerimize bütün kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar bizim burada huzur içinde bayramlaşmamız için gayret ediyorlar, çalışıyorlar, nöbet tutuyorlar. Birlik ve beraberliğimizi daim etmek kucaklaşmak hepimiz için çok önemli. Bu bayramları bunun için fırsat olarak görmemiz lazım. Tüm dargınlıklarımızı unutup tüm milletimizle birlikte bayramın idrakini bayramın o güzel duygularını yaşamamız lazım" dedi.

"TÜRKİYE KENDİ İSTİKAMETİNE GİDİYOR BUNDAN GERİ ADIM ATMAYACAK" Daha sonra söz alan Bakan Soylu, S-400 füze savunma sistemine ilişkin, Türkiye'nin kendi istikametine gittiğini belirterek bundan da geri adım atmayacağını söyledi. Bakan Soylu, "Çok iyi gidiyoruz. Daha da iyi gideceğiz. Dev projeler tek tek hayata geçiriliyor. Bursa'da yeni şehir hastanesini açtık. 7 yıldızlı otel desem azdır. İnsanımıza ne kadar değer verdiğimizi elbetteki milletimiz iyi bilir. Geçen buraya geldiğimizde 'S 400'ler gelecek' dedik. Kim ne söylerse söylesin; Amerika öyle söylesin, böyle söylesin, hiçbir ehemmiyeti yok. Türkiye kendi istikametinde gitmektedir ve bundan da geri adım atmayacak. S 400'ler geldi ve bu topraklar tarihinin en güvenli noktasına bir adım daha yaklaşmış oldu. Allah milletimizden razı olsun. Yatırımlarla turizmle memleketimiz daha iyi noktalara geldi. Daha yeni başladık. Çok zengin olacağız, çok güçlü olacağız, çok özgür olacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya dünyada, başka yerlerde olup da biz buraya nizam vermeye çalışacağız diyen kimseyi karıştırmayacağız. Adaletimizi de, huzurumuzu da biz getireceğiz" diye konuştu.

"EMNİYET KEMERİ KONUSUNDA YÜZDE 99'A YAKIN DUYARLILIK ELDE EDİLDİ" Bakan Soylu, emniyet kemeri konusunda yüzde 99'luk duyarlılık elde ettiklerini ifade ederek, "Merak etmeyin bayramda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sabah saat 4'e doğru Hakkari Valisi aradı, orada ben ayrıldıktan sonra operasyon yapıyorlardı, 4 terörist orada etkisiz hale getirildi. Bayram seyran bakmayız. Ağrı'da da 300 kilogram eroini yakaladılar. Yollarda polislerimiz, jandarmalarımız görevlerine devam ediyor. Trafik denetimi yapıyorlar, sebebi 1 az can daha kaybetmek. Büyük bir gayret ortaya koyduk, kemerimizi de bağlıyoruz. Kemerimiz de ses getiriyor inşallah. Yaptığım denetimlerde bir şeyi müşahede ettim; neredeyse yüzde 99'una yakın kemer konusunda bir duyarlılık elde edildi. Çok çalışacağız, size mahcup olmamak için çok gayret göstereceğiz" dedi. Konuşmaların ardından Bakanlar Soylu ve Turhan, beraberindekilerle birlikte vatandaşlarla bayramlaştı.

(Bekir Koca - Ersen Küçük/İHA)

Kaynak: İHA