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BAKANLAR VARANK İLE AKAR DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL DHAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

24.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:18BAKANLAR VARANK İLE AKAR DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" Dedi.

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Şuanda çok erken, sağlıklı bir bilgi veremeyiz. AFAD Başkanıyla konuştum. Herkes bir yerlere dağıldı. Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. İnşallah, can kaybı olmaz, arkadaşlar alanda kontrol yapıyorlar."

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Bakan Akar ile Varank'ın açıklamaları



Mustafa Varank, Hulusi Akar, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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