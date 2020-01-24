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Bakanlar Varank ile Akar depremin ardından açıklama yaptı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

24.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:19Bakanlar Varank ile Akar depremin ardından açıklama yaptı
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'da meydana gelen depremin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" Dedi.

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "Şuanda çok erken, sağlıklı bir bilgi veremeyiz. AFAD Başkanıyla konuştum. Herkes bir yerlere dağıldı. Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. İnşallah, can kaybı olmaz, arkadaşlar alanda kontrol yapıyorlar."


- İstanbul

Mustafa Varank, Hulusi Akar, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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